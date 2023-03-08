Действия руководителей армии оккупантов приводят к резкому увеличению количества потерь, а "тыловики" не согласны идти на смерть.

Среди мобилизованных в Вооруженные силы России отмечается резкое рост уровня недовольства действиями руководящего состава.

"Основной причиной недовольства является увеличение количества фактов использования в качестве штурмовиков тех оккупантов, которые проходили предварительную подготовку для прохождения службы в рядах подразделений обеспечения и не имеют боевого опыта", - говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00.

Отмечается, что это приводит к резкому увеличению количества потерь, а "тыловики" не согласны идти на смерть.

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Недовольство российских военных: детали

В Белгородской области "мобики" взбунтовались и заявили об отказе штурмовать украинские села. Они записали видеообращение, в котором рассказали, что на Донбасс из Белгородского Шебекиного их перебросили в начале марта.

Родственники ликвидированных российских боевиков жалуются, что РФ не эвакуирует их раненых мужчин с поля боя. В российских соцсетях женщины заявили, что ищут своих мужчин еще с января и даже пишут в военное руководство, чтобы оккупантов эвакуировали с поля боя на Авдеевском направлении.

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