Российские военные недовольны тем, что их отправили в подчинение так называемой "ДНР".

В Белгородской области "мобики" взбунтовались и заявили об отказе штурмовать украинские села.

Они записали виообращение, в котором рассказали, что на Донбасс из белгородского Шебекино их перебросили в начале марта.

У ранее состоявших в территориальной обороне оккупантов, отобрали документы и, не предоставив объяснений, подчинили неким людям из так называемой "ДНР". "Мобиков" отправили на передовую без обучения.В результате первого штурма многие из них были ликвидированы.

Видео дня

"Хр*нь полнейшая. Личный состав гибнет. Вот все, что осталось от моего взвода. Из всей роты", - говорит один из них на видео. Теперь оккупанты требуют возвращения в состав армии РФ.

Бунты российских военных

С началом полномасштабного вторжения в России начались регулярные бунты военных из-за плохого материального обеспечения и скотских условий. Так, военнослужащих из Чувашии Россия кинула на деньги. Наемники остались без обещанных выплат, они устроили бунт и требуют денег за убийства украинцев.

Несколько дней назад в сети появилось новое видео с российскими мобилизованными, которые жалуются, что их отправили на штурм Авдеевки без надлежащей подготовки.

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