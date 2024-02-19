Оккупанты наступают на позиции Сил обороны на 7 направлениях.

За прошедшие сутки, 18 февраля, на фронте между ВСУ и оккупационной армией произошло 80 боевых столкновений.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на Купянском направлении захватчики 2 раза пытались прорвать позиции наших защитников в районе Табаевки Харьковской области.

На Лиманском направлении бои велись вблизи Белогоровки Луганской области, Терновников и юго-восточнее Выемки Донецкой области. Силы обороны отразили 10 атак. В то же время на Бахмутском направлении оккупанты совершили 8 безуспешных атак.

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На Авдеевском направлении ВСУ отразили 5 атак россиян возле Новобахмутовки, Ласточкиного и Первомайского Донецкой области. При этом на Марьинском направлении бои велись в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь враг, при поддержке авиации, 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.

"На Запорожском направлении враг 10 раз безуспешно пытался атаковать позиции наших войск в районе Работиного Запорожской области. На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 16 безуспешных штурмов", - рассказали в Генштабе.

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Как сообщал УНИАН, оккупационные войска РФ пошли в наступление на Запорожском направлении, однако украинские военнослужащие разгромили врага и заставили его отойти на предыдущие позиции.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что после выхода из Авдеевки Донецкой области есть еще две опасные точки на фронте.

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