Время от времени украинских военных ждет достаточно "хороший урожай" на этом направлении.

Спикер восточной группировки войск Сергей Череватый уточнил, сколько российских военных ориентировочно попадают в плен ВСУ на одном из самых горячих участков фронта по плотности ведения огня Бахмуте (Донецкая область). Напомним, что накануне в городе произошла очередная человеческая трагедия.

По его словам, ежедневно речь идет о двух-трех оккупантах, но, иногда, "урожай" на этом направлении еще больше. Подробности он рассказал в эфире Радио Свобода, отметив, что из-за особой логики войны со стороны российских наемников ЧВК "Вагнер", оккупанты чаще умирают, чем сдаются в плен.

"Нельзя сказать, что много. Но бывает двое-трое оккупантов в сутки на этом направлении. Бывает больше. Потому что там сама логика боевых действий такова, что там в основном действует преступная организация "Вагнер", и у них в принципе только один метод мотивации - это под принуждением смерти действовать", - сказал он.

Видео дня

Череватый напомнил, что на поле боя "вагнеровцы" применяют тактику заградительных отрядов, которые со спины стреляют по истощенным россиянам, если видят, что те больше не способны поддерживать соответствующий моральный дух.

Также существенной причиной является страх перед украинскими военными. В целом, чаще в плен россияне попадают уже в "недобитом" состоянии, отметил он.

"В основном это когда штурмовые группы терпят поражение, и кто – то остается "недобитым", тогда сдаются в плен", - констатировал он.

Боевые действия под Бахмутом - последние новости

Напомним, что сейчас бои за украинский город Бахмут приобрели новую фазу обострения: украинские войска продолжают героическую оборону города и его окрестностей, но сталкиваются с огромным количеством войск РФ, которые "прут как зомби" на этом направлении - несмотря на личные потери.

Накануне стало известно, что лидер Украины Владимир Зеленский провел Ставку главнокомандующего, на которой украинское командование согласовало, что ВСУ пока не сделают ни одного шага из Бахмута - оборона продлится до последнего.

Днями ранее немецкое издание Bild отметило, что между украинским лидером и генералом Валерием Залужным возникли споры из-за Бахмута - у сторон были разные мнения по поводу целесообразности продолжать оборону.

Вас также могут заинтересовать новости: