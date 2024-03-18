Если Запад выполнит эти условия, Украина непременно победит, говорит эстонский министр.

В войне с Россией украинцы защищают не только собственное государство, но и мировой порядок, основанный на правилах, которые запрещают изменение границ силой. Именно поэтому Запад должен помочь украинцам.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в авторской статье для Financial Times назвал "8 столпов", опираясь на которые, Украина может победить агрессора:

Украине нужны средства для противостояния агрессору на поле боя. А для этого Запад должен предоставлять свою поддержку постоянно и в больших объемах. Эстонский министр предлагает участникам "коалиции Рамштайн" ежегодно выделять по 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине. Цахкна подчеркнул, что Эстония уже приняла это решение. "Другие должны присоединиться к нам", - говорит эстонский дипломат. Второй "столб" - продолжение жесткой санкционной политики в отношении РФ. Это то, что нанесет ущерб экономике России и ограничит ее доступ к финансовым инструментам, товарам и технологиям, необходимым для осуществления своей незаконной агрессии. Любая торговля с кремлевским режимом дает ему возможность продолжать кровопролитную войну, отмечает эстонский министр. Третий "столб" - дальнейшая дипломатическая изоляция агрессора. Маргус Цахкна в частности вспоминает неуместное сегодня участие России в Интерполе и выступление россиян на Олимпиаде. Военные преступники должны быть наказаны. Наиболее приемлемым путем был бы специальный трибунал, который мог бы преследовать руководство России. Это даст понять другим автократам, что агрессия против соседей - плохая идея. Россия должна возместить нанесенный ею ущерб. Пока Москва этого не сделает, Запад должен найти способ использовать российские замороженные активы. Бремя восстановления в Украине должен оплачивать агрессор, а не свободный мир. Украину надо восстанавливать прямо сейчас. Несмотря на то, что Россия постоянно запускает ракеты и беспилотники, жизнь вдали от фронта продолжается. Восстановление сейчас помогает украинцам лучше справляться с тяжелыми последствиями конфликта. Украина должна стать частью демократического мира - членом Европейского Союза и НАТО. Запад должен поддержать мирный план президента Владимира Зеленского, который базируется на суверенитете Украины и уважении к ее территориальной целостности. Только это проложит путь к восстановлению справедливого и прочного мира.

Маргус Цахкна подчеркнул, что Украина непременно победит, если будет получать стабильную весомую поддержку партнеров.

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"Но если мы будем продолжать оказывать нестабильную, неадекватную поддержку, которая позволит России просто истощать Украину, возникает вопрос - кого ракеты поразят следующим?" - спросил он.

Российская агрессия в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби сообщил, что у ВСУ на Донбассе заканчиваются боеприпасы и поэтому они вынуждены отходить на следующие линии обороны.

То же самое пишет и немецкое издание Bild. По данным аналитика Юлиана Рёпке, линия обороны ВСУ в районе Авдеевки смещается на запад. По его мнению, украинцы попытаются закрепиться на линии вдоль рек и водоемов.

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