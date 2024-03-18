Оккупанты продвинулись на запад от Авдеевки в течение нескольких дней после падения города, а затем остановились.

Линия обороны ВСУ в районе Авдеевки смещается на запад. Об этом сказал аналитик немецкого издания Bild.

Эксперт издания по анализу открытых данных Юлиан Репке заявил, что в настоящее время в Бердычах продолжает сражаться 47-я механизированная бригада ВСУ. Ситуацию в Орловке и Тоненьком он оценил как критическую для Украины. Он отметил, что по некоторым данным, эти два села уже оккупировали российские войска. По информации эксперта BILD, теперь украинская линия обороны смещается оттуда на запад к селу Уманское.

"Новая линия обороны смещается, идя вдоль рек и водоемов. Это значит, что здесь будут пытаться выстроить оборону. Для Украины это все крайне критично, так как у нее нет второй линии обороны к западу. То есть ВСУ должны держать эту территорию. Но и для РФ это также критично", - поделился оценкой Репке.

Видео дня

Он напомил, что российские оккупанты продвинулись на запад от Авдеевки в течение нескольких дней после падения города, а затем остановились. При этом российская армия продолжает нести огромные потери в живой силе и технике.

Ситуация на Авдеевском направлении

17 марта Институт по изучению войны сообщил, что Российские оккупанты захватили Тоненькое и Невельское в районе Авдеевки. На кадрах с геолокацией видно, что российская бронетанковая колонна недавно продвинулась к западу от Тоненького.

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