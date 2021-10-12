ЕС также в очередной раз осудили выдачу российских паспортов гражданам Украины с временно оккупированных территорий.

В Европейском союзе осудили проведение выборов в Госдуму РФ на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Об этом говорится в совместной заявлении по итогам 23-го саммита Украина-Европейский Союз, принятом президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляен.

"Мы подтверждаем свое решительное осуждение явного нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины в результате актов агрессии российских вооруженных сил, начиная с февраля 2014 года. Мы не признаем и продолжаем осуждать незаконную аннексию Россией украинских Автономной Республики Крым и г. Севастополя, усиление милитаризации полуострова, серьезное ухудшение там ситуации с правами человека, а также ограничение свободы въезда граждан Украины на Крымский полуостров и выезда из него", - отмечается в документе.

В Евросоюзе также осудили проведение выборов в Госдуму РФ на оккупированном Крымском полуострове, которые проходили "вопреки духу и целям Минских договоренностей".

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Напоминается, что к участию в этих выборах также незаконно были привлечены жители неподконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей.

ЕС также приветствовал создание международной "Крымской платформы".

"Мы вновь подтверждаем наше осуждение постоянных шагов России по побуждению граждан Украины на неконтролируемых правительством территориях подавать ходатайство на получение российского гражданства по упрощенной процедуре, а также выдачи российских паспортов гражданам Украины, что противоречит Минским договоренностям", - подчеркивается в тексте заявления.

Голосование на выборах в Госдуму РФ

17, 18 и 19 сентября в России состоялись очередные выборы в Госдуму. Оккупационные власти организовали голосование в оккупированном Крыму, также к голосованию были привлечены украинское население оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

17 августа секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что против всех организаторов выборов в Госдуму РФ на оккупированных территориях будут введены санкции. В частности, это касается членов участковых комиссий, агитаторов, кандидатов и наблюдателей.

МИД Украины решительно осудил незаконное проведение Россией выборов в Госдуму в Крыму и привлечение к голосованию украинцев из Донбасса.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство.

Автор: Антонина Доломанжи