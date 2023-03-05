Ночью 2 марта ракета попала в многоэтажный дом в центре города.

В Запорожье разбор завалов разрушенной многоэтажки завершен, погибли 13 человек, в том числе маленький ребенок.

Об этом сообщил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук. "Запорожье. Разбор завалов разрушенной многоэтажки завершен. К сожалению, погибли 13 человек, из них маленький ребенок", - отметил он.

Удар по Запорожью

Ночью 2 марта российские военные совершили очередную атаку по территории Запорожья, предварительно, из ЗРК С-300. Одна ракета попала в многоэтажный дом в центре города. В результате удара разрушены более десяти квартир со 2-го по 5-й этажи. Под завалами оказались жильцы. Спасатели деблокировали тела 13 погибших, в том числе 8-месячного ребенка. 11 человек спасли.

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