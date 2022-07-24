Восстановление водоснабжения произойдет после проведения всех наладочных работ.

В Донецкой области в результате боевых действий, связанных с развязанной Россией полномасштабной войной против Украины, обесточена Карловская фильтровальная станция.

Об этом сообщает городской голова Покровска Руслан Требушкин в Telegram.

"Из-за боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция! Восстановление водоснабжения произойдет после проведения всех наладочных работ!", - сказано в сообщении.

Карловская фильтровальная станция поставляет воду в Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовку, Покровск, Селидово и Украинск.

Ситуация в Донецкой области:

21 июля российские оккупанты "Искандерами" обстреляли Краматорск, в результате чего была разрушена школа и 85 частных домов.

Также британская разведка сообщила, что россияне на Донбассе пытаются захватить Углегорскую ТЭС, поскольку хотят продвинуться в Краматорск и Славянск.

22 июля 2022 года в Краматорске из-под завалов разрушенной школы достали тела трех погибших.

С 23 по 24 июля 2022 года личным составом Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям была проведена эвакуация 9 человек из Краматорского района Донецкой области.

Также работники ГСЧС во время эвакуации на железнодорожном вокзале в г. Покровск Донецкой области оказали помощь 657 людям, из них 16 детей и 5 человек с ограниченными физическими возможностями.

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