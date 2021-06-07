Схрон был оборудован под фундаментом заброшенного дома в деревне недалеко от Славянска.

В Донецкой области Служба безопасности Украины ликвидировала замаскированный схрон с военными средствами поражения, оставленный боевиками группировки террориста Игоря Гиркина.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

Отмечается, что, по оперативной информации, арсенал создали для боевиков незаконного вооруженного формирования Гиркина.

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"По информации спецслужбы, в 2014 году арсенал заложила группировка российских наемников для диверсионно-террористической деятельности на территории Украины. Схрон был оборудован под фундаментом заброшенного помещения в селе Стародубовка недалеко от Славянска", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли из тайника 23 гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами, 11 реактивных противотанковых гранат РПГ, более 4 тыс. патронов калибра 5,45.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех лиц, причастных к обустройству хранилища, и незаконного оборота оружия.

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Автор: Татьяна Поляковская