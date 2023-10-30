Захватчик погиб в результате ДТП в Донецке.

В Донецке успешно "демобилизовался" топ-офицер оккупантов-подполковник Константин Ланчак "Хорват".

Как сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", оккупант погиб в результате ДТП.

"Подполковник Ланчак Константин "Хорват" наконец отбегался, вернее отъездился - ДТП", - отметил"Штирлиц".

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Отмечается, что Ланчак родился в Торезе Горловского района и был участником так называемого "ополчения" Донбасса с первых дней войны в 2014 году. Создал банду "Октава", которая стала артиллерийским дивизионом. Участвовал в боях в Иловайске и Дебальцево, на Донецком и Горловском направлениях. В 2022 году со своим дивизионом участвовал в боях на юге и в Мариуполе – там получил многочисленные ранения, полгода восстанавливался.

Потери РФ в Украине - актуальные данные

По данным украинского Генштаба, боевые потери противника с 24.02.22 по 30.10.23 ориентировочно составили около 299 940 (+860 за минувшие сутки) человек.

Также за сутки возросло количество уничтоженной техники агрессоров: самолетов ‒ до 321 (+1) единицы, танков ‒ до 5190 (+15) единиц, боевых бронированных машин – до 9775 (+17) единиц, артиллерийских систем ‒ до 7202 (+14) единиц, средств ПВО-до 559 (+1) единиц и другой техники.

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