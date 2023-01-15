Спасатели продолжают искать людей под завалами разрушенной многоэтажки.

В Днепре, где в результате российского ракетного удара была разрушена секция жилой многоэтажки, продолжается разбор завалов. Спасатели продолжают искать людей.

"Днепропетровщина. 15 января, 00.45. Спасательная операция в Днепре продолжается. Судьба 26 человек еще неизвестна", – написал в Telegram председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Уже известно о 12 погибших в результате российской атаки. Среди них – 15-летняя девушка. Пострадали 73 человека, среди которых 14 детей. Почти все травмированные находятся в больницах.

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Удар по Днепру: последние подробности

14 января российские террористы попали ракетой в многоэтажку в Днепре, где проживает более 1,1 тыс. человек. Взрывом полностью уничтожило одну из секций дома.

В городе от 15 января объявлен трехдневный траур по погибшим из-за ракетного удара россиян по жилому дому на жилмассиве Победа. На месте трагедии остаются работать спасатели, военные, городские службы, полиция и много техники.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские террористы ударили по жилой многоэтажке в Днепре ракетой Х-22 – "убийцей авианосцев". Ее выпустили из дальнего бомбардировщика Ту-22М3.

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