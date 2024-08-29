Оккупанты лезут со всех сторон.

Соучредитель DeepState Роман Погорелый рассказал, могут ли оккупационные войска образовать котел вокруг Торецка.

"Если говорить о котле вокруг Торецка, то это слишком громкое заявление. Сейчас московиты просто нашли способ и место, как можно зайти в населенный пункт, это со стороны Северного. И там они проводят штурмовые действия постоянно. Если говорить со стороны Нью-Йорка, Нелиповки, во-первых, там очень тяжелые бои идут за Нью-Йорк, сейчас пробуют стабилизировать ситуацию и там проводится очень кропотливая работа по поводу этого, чтобы не дать московитам двигаться из Нью-Йорка по тем ходам в Нелиповку. Это не котел, мы уже объясняли, что это просто ходы. Там они пролазят на Нелиповку через наши позиции и это был лучший способ показать ту ситуацию", - пояснил он в эфире "Эспрессо".

По словам Погорелого, в районе Нью-Йорка и Железного масштабных продвижений нет.

Видео дня

"На первый взгляд, можно проследить, что они могут двигаться из Нью-Йорка в Железное, из Железного в Нью-Йорк, чтобы это все окружить, но он был больше всегда. Наши военные также это все мониторят, то есть там они могут отойти и сейчас там каких-то масштабных продвижений из Железного в Нью-Йорк не прослеживается. Поэтому они просто лезут со всех сторон, там идут тяжелые бои, и это все, что можно сказать на сегодня", - подытожил соучредитель DeepState.

Ситуация в районе Торецка

Боец ВСУ Евгений Иевлев с позывным "Шейх" рассказал о тяжелой ситуации на восточном фронте в районе Покровска и Торецка.

""Нельзя сказать, что у врага есть дефицит или БК, или личного состава. И я знаю, что это происходит как на нашем Торецком направлении, так и у собратьев на Покровском направлении, то есть ситуация действительно довольно сложная и причина этой сложности не одна, очень много способствует этому", - отметил он.

На направлении Покровска и Торецка враг сосредоточил группировку из 201 тысячи человек.

Вас также могут заинтересовать новости: