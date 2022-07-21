В боях украинские силы уничтожили 38 750 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что США оценивают потери России в Украине "в районе 15 тысяч убитых и где-то в три раза больше раненых".

Об этом он заявил на форуме по безопасности в Аспене, цитирует корреспондентка CBS News Оливия Газис.

"Последние по времени оценки от разведывательного сообщества США составляют в районе 15 тысяч убитых и где-то в три раза больше раненых", - сказал он.

Также он рассказал и о потерях Украины.

"И украинцы тоже пострадали - вероятно, немного меньше, но все же, вы знаете, это значительные потери", - добавил директор ЦРУ.

Война в Украине: актуальные данные

Русские войска сосредоточили усилия по захвату восточного региона Украины.

В течение суток ВСУ отражено продвижение оккупантов на Харьковщине, отражены штурмовые действия захватчиков на Краматорском направлении, а также отражена разведка боем оккупантов на Авдеевском направлении.

Украинские защитники продолжают контрнаступательные мероприятия на юге страны. Днем раньше ВСУ повредили критически важный для перемещения врага Антоновский мост в Херсоне.

Таким образом, по мнению эксперта Дениса Поповича, ВСУ начали второй этап подготовки к контрнаступлению на южном фронте.

В боях украинские силы уничтожили 38 750 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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