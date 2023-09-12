Военные сообщают, что это имеет большое значение для Одесской области.

Освобождение так называемых "вышек Бойко" в Черном море позволит Украине улучшить систему охраны и обороны побережья.

Об этом заявил спикер Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в комментарии Общественному. По его словам, проведение таких спецопераций возможно благодаря работе береговых ракетно-артиллерийских войск ВМС, которые делают невозможным появление российских военных кораблей возле платформ.

С освобожденных "вышек" уже демонтировали оборудование, благодаря которому российские захватчики могли отслеживать надводную обстановку. "Это позволяет нам оставить их без соответствующей информации, они не смогут вовремя реагировать или что-то планировать в нашей акватории. Поэтому значение это имеет большое и для Одесской области в первую очередь", - пояснил он.

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Украина освободила "вышки Бойко": что известно

Вчера днем в разведке сообщили о возвращении под контроль Украины буровых платформ "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и "Сиваш".

Украинских спецназовцев атаковал российский истребитель Су-30, однако они его поразили. Кроме того, во время операции украинские воины захватили вертолетные боеприпасы типа НАР и радиолокационную станцию "Нева".

Впоследствии разведка обнародовала снимки с операции и раскрыла новые детали операции. В частности, им удалось эвакуировать бойца, который оказался за бортом и провел в открытом море 14 часов.

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