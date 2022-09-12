Из-за шторма на море вражеский десант, несмотря на его количественное присутствие, качественно будет неспособен реализовать "безумные задачи".

В Черном море враг неожиданно активизировал присутствие 4 больших десантных кораблей.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в социальной сети Facebook.

По его словам, в Черном море продолжают находиться в ракетобезопасных для себя районах - вблизи южного побережья Крыма - 14 боевых кораблей вражеского флота, среди которых 4 надводных ракетоносителя, снаряженные уже 26 ракетами "Калибр".

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"Неожиданно активизировано присутствие 4 больших десантных кораблей", - рассказал Назаров.

В то же время, спикер командования подчеркнул, что из-за шторма на море вражеский десант, несмотря на его количественное присутствие, качественно будет неспособен реализовать "сумасшедшие задачи".

"В то же время, море может щедро подбрасывать минные сюрпризы. Следовательно, не только угрозу ракетных ударов несет Черное море в присутствии в нем врага. Опасность подрыва в прибрежных водах и на некоторых участках побережья остается актуальной", - подчеркнул он.

Поэтому Назаров призвал граждан не пренебрегать правилами действий при воздушных тревогах и ограничениями на посещение пляжей.

Ранее сообщалось, что российские захватчики выпустили по Днепропетровщине и Полтавщине 11 ракет.

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