Корабль не смог обезвредить мину, прежде чем наткнулся на нее из-за сильного ветра и волн.

Корабль ВМС Румынии наткнулся на дрейфующую мину, которую пытался обезвредить во время плохой погоды в Черном море.

Об этом сообщило Минобороны страны, передает Reuters.

Судно было предупреждено о мине, которая дрейфовала примерно в 25 морских милях к северо-востоку от румынского Черноморского порта Констанца. Но судно не смогло обезвредить мину, прежде чем наткнулось на нее из-за сильного ветра и волн.

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"Жертв и пострадавших в результате взрыва нет, 75 военнослужащим корабля ничего не угрожает, плавучесть корабля не нарушена, а на борту нет серьезных повреждений", - говорится в заявлении министерства.

Мины начали появляться в Черном море после того, как Россия вторглась в Украину 24 февраля. Периодически румынские, болгарские и турецкие военные водолазные группы обезвреживали их в их территориальных водах.

С начала войны Турция, Румыния, Болгария и Украина уничтожили 28 мин в западных водах Черного моря, сообщили в румынском министерстве.

Как сообщил УНИАН, 3 сентября в Стамбульском проливе пришлось временно приостановить движение из-за поломки сухогруза BRIZA, который направлялся в Украину для транспортировки сельскохозяйственной продукции. Спасать судно отправились два буксира и катер. Технике удалось пришвартовать корабль в районе Ахиркапы.

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