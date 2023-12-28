На Левобережье агрессор атакует ВСУ, но все штурмы отбиты.

После длительного перерыва в Черном море снова появилась опасность для Украины. Сегодня российский агрессор вывел на боевое дежурство в Черное море три ракетоносители.

Как сообщили в Силах обороны юга, это две подводные лодки и фрегат "Адмирал Макаров". По данным украинских военных, суммарный залп "Калибров" в таком случае может достигать 16 ракет.

Также отмечается, что в зоне ответственности Сил обороны юга враг не прекращает попыток выбить ВСУ с позиций на левобережье. В частности, за последние сутки ВСУ отбили на левом берегу Днепра 13 штурмов противника.

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"Понеся потери на линии боевого столкновения, оккупанты вынуждены были отойти на свои предыдущие позиции. Вражеские подразделения пытаются восстанавливать наблюдательные пункты вместо уничтоженных, ведут аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, возобновили пуски КАБ/КАР и применяют ударные дроны по населенным пунктам Херсонщины и противоположного Кинбурнской косе берега Днепро-Бугского лимана на Николаевщине", - говорится в сообщении.

В течение боевых суток противник нанес три авиационных удара с применением 7 управляемых авиабомб по населенным пунктам Змиевка, Дудчаны, Новоберислав и Красный Маяк Херсонской области. В результате вражеских ударов повреждены частные дома.

Во время ночной дроновой атаки враг направил ударные беспилотники типа "Shahed-131/136" из временно оккупированного Крыма. Силами противовоздушной обороны уничтожены 2 таких дрона-камикадзе в небе Днепропетровщины.

Кроме того, оккупанты совершили 9 артиллерийских обстрелов.Три раза ударили по Херсону, дважды обстреляли Станислав. Также под огнем находились жители Тягинки на Херсонщине, Очакова, Дмитровки и Солончаки Куцурубской общины на Николаевщине. В результате артиллерийских обстрелов погиб гражданский и еще 5 человек ранены. Повреждены несколько частных домов, многоэтажка, гараж и два автомобиля.

Говорится, что враг не прекращает дроновый террор гражданского населения. В частности, агрессор применил семь FPV-дронов и сбросил с БпЛА различных модификаций 20 осколочных боеприпасов по населенным пунктам Правобережья Херсонщины: Змиевка, Станислав, Саблуковка, Новоберислав и Берислав. Ранены гражданские, повреждено здание больницы.

В то же время по предварительно разведанным данным, ВСУ на левобережье ликвидировали 17 оккупантов, уничтожили реактивную систему залпового огня "Град", миномет, три единицы автомобильной техники, БпЛА "Мерлин", лодку и два полевых пункта боевого снабжения противника.

Война в Украине - ситуация на юге

Как сообщал УНИАН, накануне на Херсонском направлении украинские военные отбили более десяти штурмов российских захватчиков, уничтожили три десятка оккупантов и вражескую военную технику. Говорилось, что на левом берегу уничтожены 31 оккупант, реактивная система залпового огня "Град", семь пушек, миномет, ударный БПЛА "Ланцет", два разведывательных БпЛА "SuperCam" и "Мерлин". Также на лом пущено 11 единиц автобронетехники, уничтожены еще два наблюдательных пункта.

В ISW рассказали, как подрыв Каховской ГЭС повлиял на контрнаступление ВСУ.

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