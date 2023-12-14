У главаря России много знаменательных дат, к которым его пособникам нужно выполнить какие-то задачи по захвату куска нашей земли, утверждает эксперт.

Российский диктатор Владимир Путин постоянно требует от военного руководства России захватить какие-то территории Украины. Сейчас главарь россиян хочет, чтобы к президентским выборам в РФ оккупанты захватили два города Украины.

По неофициальным сведениям, сейчас "к выборам перед российским военным руководством ставят задачу захватить Купянск и Авдеевку", рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире канала "FreeДом". "Очень много различных дедлайнов ставится, у Путина много памятных и знаменательных дат, к которым нужно выполнить какие-то задачи по захвату куска украинской территории. Раньше, в основном, о Донецкой области шла речь", - заявил собеседник.

Стоит отметить, что захватчики осенью текущего года начали активно пытаться захватить Авдеевку и несли очень серьезные потери. Обратим внимание, что россияне захватывали Купянск в 2022 году, однако украинские воины их оттуда выбили.

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Владимир Путин рассказывал сказки о якобы хорошей ситуации в России, а люди ставили ему очень неудобные вопросы.

В частности, у диктатора спрашивали: "До каких пор будет подтасовываться процент инфляции?"; "Почему в Дагестане лоток яиц стоит 550 рублей?"; "..как можно переехать в Россию, про которую рассказывают по "Первому каналу"?". В эфир прямой линии Путина ранее не допускали очень жесткие вопросы.

Справка УНИАН. Выборы президента в России запланированы на 17 марта 2024 года. Владимир Путин уже заявил, что будет участвовать в "избирательной гонке". Путин у власти в РФ уже находится более 20 лет, и президентские выборы в стране в шутку называют "выборами Путина".

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