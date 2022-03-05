Об очередном военном преступлении РФ рассказал главный врач "Охматдета".

Российские военные не разрешили доставить тяжело раненых детей из Бучи в клинику "Охматдет". Двое малышей погибли.

Об этом рассказал главный врач больницы Владимир Жовнир.

Ночью 5 марта в "Охматдет" должны были доставить трех детей с огнестрельными ранениями из Бучи. Однако из-за непрекращающихся обстрелов российских оккупантов скорая помощь не смогла забрать пациентов.

Двое детей уже скончались, ещё одного ждут в больнице.

"Охматдет" продолжает работать и оказывать помощь раненным детям и взрослым, говорит Жовнир. 5 марта в клинике находится 185 несовершеннолетних пациентов.

"Врачи никуда не уезжают. Мы готовы предоставлять безотлагательное лечение и детям, и взрослым. Часть онкологических пациентов уже несколько дней мы эвакуируем в Западную Украину и соседние страны Европы. Эти дети не могут продолжать лечение в бомбоубежищах, поэтому эвакуируются из Киева", - написал главврач.

Ранее УНИАН сообщал, что над больницей "Охматдет" 5 марта сбили ракету. Никто из пациентов не пострадал, но в здании выбило дверь и окна.

Вас также могут заинтересовать новости: