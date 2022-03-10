Белый дом предупредил, что Россия может применить химическое оружие в Украине или провести операцию под чужим флагом, в ходе которой оно будет использовано.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Она раскритиковала якобы ложные заявления России о том, что США разрабатывают химическое оружие в Украине.
"Теперь, когда Россия сделала эти ложные заявления, а Китай, по-видимому, поддержал эту пропаганду, мы все должны быть начеку, чтобы Россия, возможно, не применила химическое или биологическое оружие в Украине или организовала операцию под ложным флагом с их использованием", - написала Псаки в своем Twitter.
Псаки также отметила "длительный и хорошо задокументированный опыт применения Россией химического оружия", а также ее привычку "обвинять Запад в тех самых нарушениях, которые совершает сама Россия".
Ранее в этом году госсекретарь Энтони Блинкен предупредил о возможности того, что Россия осуществит фальшивую или реальную химическую атаку в качестве сфабрикованного предлога для вторжения в Украину. Но его комментарии прозвучали до того, как началось полное вторжение России.
Напомним, эмбарго США на российское топливо не предусматривает запрет на импорт урана, поскольку его поставки критически важны для американских АЭС.