Вашингтон напомнил, что именно Кремль несет ответственность за начатую войну.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что россияне известны своими методами распространения дезинформации, комментируя слова Путина о ситуации на Донбассе, "похожей на геноцид".

Об этом шла речь на брифинге в Белом доме.

Накануне российский глава Владимир Путин на заседании президентского Совета по правам человека заявил, что ситуация на востоке Украины "напоминает геноцид". Главу Кремля его же чиновники даже призвали "ввести в законодательство такие понятия, как "геноцид" и "призывы к геноциду".

"Что ж, россияне известны своей риторической эскалацией, они также известны методами распространения дезинформации во всем мире и в восточноевропейских государствах. Поэтому, думаю, мы должны приложить все усилия, чтобы общаться с ними с недоверием", - ответила Псаки.

Читайте такжеРезников: Не будет как раньше, все должны быть готовы защищать УкраинуПресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что именно Россия несет ответственность за развязывание конфликта на Донбассе.

"Я не представительница Кремля, и я восприняла бы их слова скептически", - подытожила Псаки.

Война на востоке Украины

Вооруженный конфликт на Донбассе Россия начала в апреле 2014 года – после оккупации российскими войска Крыма.

Подконтрольные Кремлю провокаторы начали подстрекать местное население и сами участвовать в пророссийских акциях.

Вскоре управляемые российскими спецслужбами "протесты" переросли в захват зданий органов местного самоуправления и закончились провозглашением "республик", легитимность которых признает только Москва и ее близкие сателлиты.

За оккупацию Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей США и ЕС ввели ряд санкций против Кремля.

Сам Путин причастность своей страны к решению конфликта на Донбассе отрицает, утверждая, что российских войск в ОРДЛО "нет".

При этом Россия пытается склонить Украину к прямым переговорам с боевиками, заявляя, что является только "третьей стороной", чтобы снять с себя ответственность за начатую агрессию и избежать ужесточения санкций.

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Автор: Яна Ставская