Что находилось на борту, пока неизвестно.

Из России в Беларусь прилетели четыре грузовых самолета Ил-76 Воздушно-космических сил РФ. Что именно они доставили, пока неизвестно.

Как сообщили в мониторинговой группе "Беларуски Гаюн", которая отслеживает военные активности в РБ: "Сегодня, 11 ноября, в промежутке между 15:30-16:00 (киевское время) на аэродром в Мачулищах прилетели сразу 4 Ил-76 ВКС РФ с регистрационными номерами: RA-76767, RA-78789, RF-76731 и RF-76605".

Исследователям пока не удалось выяснить, с какой целью был совершен рейс, и что находилось на борту самолетов. "Беларуски Гаюн" попросила всех, кто обладает такой информацией, воспользоваться официальным Telegram-ботом для передачи сведений.

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Напомним, Ил-76 — советский тяжёлый военно-транспортный самолёт. В зависимости от модификации он может транспортировать груз максимальной массой от 28 до 60 тонн на дистанцию 3600-4200 километров.

Угроза со стороны Беларуси: последняя информация

Как сообщили в Генштабе 8 ноября: "Республика Беларусь и в дальнейшем поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя РФ инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории Республики Беларусь". Угроза ракетных ударов с территории РБ по-прежнему сохраняется.

Генштаб ВСУ 10 ноября предупредил, что ждет оккупантов при повторном вторжении из Беларуси. Как только вражеская группировка перейдет границу, ее ждет массированное огневое поражение. А украинские защитники будут действовать по тактике активной обороны, которая применялась и в начале полномасштабной войны.

У российских подразделений, проходящих подготовку в районе города Барановичи Брестской области, наблюдаются проблемы со снабжением. Мобилизованным выдали оружие и прочее снаряжение времен Второй мировой войны, а также средства защиты 60-70 годов прошлого века.

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