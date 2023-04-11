В городе, по подсчетам полиции, остается двое детей, ведется работа по их эвакуации.

С Авдеевки в Донецкой области эвакуировали семью с двумя детьми, которую около полугода уговаривали выехать из зоны боевых действий.

Об этом сообщила полиция Донецкой области. Отмечается, что Родители не хотели уезжать из родного города, поэтому, скрываясь от полиции, переехали на другой адрес.

"Двухлетний Егор и 12-летняя Арина - теперь в безопасности. Вместе с мамой, папой и бабушкой. В городе, по подсчетам полиции, остается двое детей, ведется работа по их эвакуации. Семья, которую наконец удалось эвакуировать, жила возле промзоны Авдеевки - места, где в течение 9 лет идут бои, не стихают обстрелы. Полицейские постоянно навещали семью и предлагали эвакуацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что настойчивость правоохранителей, которые рисковали жизнью ради спасения детей, убедила супругов в необходимости выезда.

Сейчас семья нашла убежище в Мирнограде и планирует дальнейшие действия.

Напомним, ранее в полиции заявили, что в Авдеевке правоохранители разыскивают четверых детей, которых родители прячут от принудительной эвакуации. Отмечается, что был случай, когда семья подговорила жителей целой улицы предоставить ложную информацию - якобы они вместе с ребенком уже уехали.

Принудительная эвакуация детей - что известно

Как сообщал УНИАН, в марте Кабинет министров Украины одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Обязательная эвакуация принудительным образом детей будет осуществляться при сопровождении одного из родителей, лица, которое их заменяет, или другого законного представителя. Отказ родителей или опекунов эвакуировать ребенка не допускается.

В начале апреля в 21 населенном пункте Донецкой области была объявлена принудительная эвакуация детей. По данным ОВА, там до сих пор проживают 126 несовершеннолетних.

По состоянию на 1 марта глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что на территории громад с активными боевыми действиями находится по меньшей мере четыре тысячи детей.

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