В Авдеевке еще остаются около 1800 человек, отметил глава Донецкой областной военной администрации.

Оккупанты превратили Авдеевку в сплошные руины, но в городе все еще остаются 1,8 тыс. жителей.

Об этом в Telegram написал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Он сообщил, что сегодня, 10 апреля, город подвергся очередному авиаудару. "Уничтожена еще одна многоэтажка. К счастью, обошлось без жертв, поскольку все жильцы дома своевременно эвакуировались. Всего в Авдеевке сейчас остается около 1800 человек - все они ежедневно рискуют собственной жизнью", - подчеркнул Кириленко.

Он подчеркнул, что все гражданские должны покинуть прифронтовые населенные пункты, помощь с эвакуацией окажет ОВА.

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Как сообщал УНИАН, в начале апреля в 21 населенном пункте Донецкой области была объявлена принудительная эвакуация детей. По данным ОВА, на тот момент там проживало 126 детей.

8 апреля полиция Донецкой области сообщила, что в Авдеевке полицейские разыскивают детей, которых родители скрывают от принудительной эвакуации.

9 апреля начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что в Авдеевке все еще остаются двое детей, а за прошедшую неделю удалось вывезти шестерых несовершеннолетних.

По его словам, в Авдеевке некоторые родители прячут детей от эвакуации. Сейчас известно, что в городе остается 17-летний парень и ребенок дошкольного возраста, которых скрывают родители.

Барабаш напомнил, что решение о принудительной эвакуации детей из Авдеевки принято на всех уровнях государственных органов и действует с субботы, 8 апреля.

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