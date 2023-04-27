По его словам, за это берется не каждый, но лично для него казнь - дело привычное.

Российские оккупанты зверски казнят украинских военнопленных после допросов - перерезают им горло.

Об этом свидетельствует новый перехват Службы безопасности Украины, сделанный на восточном фронте Украины.

"Человека надо чуть-чуть зарезать. Но я это не первый раз. Мне пох*й... Люди, которые военнопленные... их нам нет смысла держать. Ну, потому что всю информацию из них выпытываем. Дальше нет смысла держать. Вот... их надо утилизировать", - объясняет оккупант своей собеседнице.

Оккупант добавляет, что "утилизировать" украинских военнопленных не все соглашаются. Впрочем, лично для него это уже обыденное дело. Он в подробностях рассказал, как перерезает человеку горло. И уточняет, что у него таких случаев хватает и делать это приходится ночью.

"Ну, у мужчин же есть кадык. Ниже кадыка надрезаешь. Или шомполом от автомата за ухо. У меня таких уже хватает. Сейчас с тобой поговорю, пойду дело сделаю и пойду спокойно спать", - отметил палач.

Служба безопасности Украины заявила, что уже установила личность палача, его учредительные данные, место службы и круг общения. Мужчина на аудио-Сучко Евгений Юрьевич из Новгородской области РФ, 1995 года рождения. Его мобилизовали осенью 2022 года, с тех пор он со своим подразделением находится на позициях в Харьковской области.

"СБУ работает, чтобы этот Сучко и каждый военный преступник из РФ понес заслуженное наказание за свои зверства. Украинская спецслужба расследует более 35 тыс. уголовных производств по факту нарушения законов и обычаев войны", - отметили в СБУ.

Военные преступления РФ: оккупанты казнят воинов ВСУ

Зверские казни украинских воинов все чаще всплывают. В начале апреля в сети начало распространяться жуткое видео казни украинского военнопленного: российские оккупанты ножом отрезали голову еще живому человеку.

В Службе безопасности Украины заявили, что "найдут российских нелюдей", которые пытали и отрезали голову украинскому военному. Правоохранители открыли уголовное производство.

Весной этого года Украину шокировал расстрел украинского военного, который попал в плен. Россияне убили его после слов "Слава Украине!". Выяснилось, что от рук оккупантов погиб снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский.

А летом в Сети появилось видео зверской казни украинского военного оккупантами. На опубликованных кадрах российский оккупант отрезает гениталии украинскому воину канцелярским ножом.

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