Также стало известно о действиях россиян вокруг острова Змеиный.

На левом берегу российские захватчики понесли очередные потери. Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, за минувшие сутки ликвидировано 12 российских захватчиков. Уничтожены две самоходные артиллерийские установки, пушка, семь единиц автобронетехники. Кроме того, - шесть лодок и два полевых пункта боестолкновения врага.

По данным пресс-службы, силами противовоздушной обороны воздушных командований "Восток" и "Юг" уничтожено 11 БПЛА типа "Shahed-136/131" на Днепропетровщине и Николаевщине, а также один БпЛА неустановленного типа.

Сейчас корабельная группировка противника развернута в количестве 10 кораблей, из них 9 - в Черном море и один - в Азовском. Ракетоносители пока заведены в пункты базирования.

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"Однако враг не прекращает разведывательно-диверсионную деятельность в акватории Черного моря. В направление острова Змеиный он направил беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня "Форпост". Силами противовоздушной обороны этот БпЛА уничтожен над морем. Ночью и утром враг атаковал ударными беспилотными летательными аппаратами типа "Shahed - 136" с восточного побережья Азовского моря", - говорится в сообщении.

Ситуация на юге Украины

Как сообщал УНИАН, накануне украинские военные на Херсонском направлении ликвидировали 18 оккупантов, уничтожили три пушки, четыре единицы автобронетехники, три лодки, FPV-дрон, полевой пункт боепоставки и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

Ночью 10 августа враг нанес авиационный удар с применением управляемых авиабомб в направлении острова Змеиный.

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