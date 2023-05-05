В частности, за неделю подразделения национального флота уничтожили четыре артсистемы врага, пункт управления, пять минометных расчетов.

Подразделения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины рассказали о своих недельных достижениях на фронте.

Как сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ, военные моряки во время выполнения боевых задач достигли определенных успехов. В частности, на прошлой неделе они ликвидировали 77 российских оккупантов, бронированную машину и четыре артиллерийские системы врага, пункт управления и пять минометных расчетов.

Кроме того, военные моряки уничтожили две единицы специальной техники и средство вражеской противовоздушной обороны.

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В Азовском и Средиземном морях – обстановка без изменений.

Потери России в войне с Украиной

По последним данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля 2022 года и по состоянию на сегодня, 5 мая, уничтожено более 193 тысяч российских оккупантов. За прошедшие сутки, 4 мая, было ликвидировано 620 оккупантов.

Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский, в течение 4 мая на Таврическом направлении российские захватчики потеряли больше роты личного состава после безуспешных атак украинских позиций.

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