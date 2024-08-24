Хорошие новости из Харьковской области обязательно будут, заверил украинский офицер.

Продолжается война в Украине, и россияне сохраняют активность на Волчанском направлении и в направлении населенного пункта Липцы.

Об этом рассказал спикер оперативно-тактической группировки "Харьков", полковник Виталий Саранцев. "Конечно противник пытается проводить активные штурмовые действия на всех горячих участках фронта. Вместе с тем мы успешно сдерживаем врага, наносим ему потери. И при благоприятных условиях контратакуем и улучшаем свое тактическое положение. Определенные успехи у нас есть, но я придерживаюсь сдержанного оптимизма. Но я уверен и хочу заверить вас, что хорошие новости обязательно будут", - сказал Саранцев в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, активность врага сохраняется прежде всего на Волчанском направлении и в направлении населенного пункта Липцы. "Там враг пытается проводить активные штурмовые действия. Применяет тактику малых пехотных групп, пытается продвигаться и расширить зону контроля. Но ему это не удается, потому что Силы обороны действуют уверенно и решительно и эффективно отражают все атаки врага", - добавил представитель ОТГ "Харьков".

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20 августа Виталий Саранцев рассказал, что российские оккупационные войска пытаются проводить штурмовые действия как в городской застройке Волчанска Харьковской области, так и в близлежащих населенных пунктах.

24 августа военный обозреватель Денис Попович заявил, что Харьковская область из-за своей географической близости может стать регионом, где можно ощутить влияние курской наступательной операции на ситуацию в Украине. По словам эксперта, позиции россиян будут ослабляться в Харьковской области.

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