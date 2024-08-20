Противник постоянно обстреливает населенные пункты, расположенные вблизи границы, отметил Саранцев.

Российские оккупационные войска пытаются проводить штурмовые действия как в городской застройке Волчанска Харьковской области, так и в близлежащих населенных пунктах. Об этом рассказал представитель оперативно-тактической группировки "Харьков", полковник Виталий Саранцев.

"Враг пытается проводить штурмовые действия на всех активных участках фронта. Относительно отвода войск РФ на Курское или другое направления – действительно, это произошло, некоторые подразделения противник отвел. Но тем не менее, его сил и средств, которые остаются на нашем направлении, все еще достаточно для того, чтобы осуществлять активные действия", – сказал он в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, очень страдает приграничье. Противник постоянно обстреливает населенные пункты, расположенные вблизи границы.

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"Также противник пытается осуществлять штурмовые действия как в городской застройке Волчанска, так и в прилегающих населенных пунктах. Конечно, активным остается район населенного пункта Глубокое и Липцы. Здесь противник также пытается осуществлять воздушную разведку маршрутов передвижения, пополняет личный состав, проводит мероприятия логистики. И таким образом готовится к проведению следующих штурмовых или наступательных действий", – констатировал Саранцев.

Война в Украине: это стоит знать

Продолжается 909-й день полномасштабной войны РФ против Украины. За это время украинские защитники ликвидировали более 600 тысяч российских захватчиков и уничтожили десятки тысяч единиц вражеской техники.

С начала текущих суток на фронте зафиксировали уже 87 вражеских атак. Наиболее активно противник действует на Покровском направлении – там он провел более трети от всех атак, сообщили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, российские войска продолжают терроризировать мирные украинские города. С начала суток под ударом оказались, в частности, Киев и Тернопольская область. А в Запорожской области россияне ударили по детскому кафе – трое детей пострадали. Один ребенок – в тяжелом состоянии.

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