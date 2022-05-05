Украина переходит к ленд-лизу и получит более эффективные средства ракетных комплексов ПВО, поэтому ситуация угрозы с воздуха постепенно уменьшится.

Усиление ракетных ударов со стороны врага по всей территории Украины, которое происходит в последние дни, демонстрирует российскую неуверенность и напоминает агонию.

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире информационного телемарафона.

Он отметил несколько факторов, которые могут объяснить усиление и расширение обстрелов украинской территории за последние дни.

"Первая цель усиления обстрелов со стороны врага - это в целом ослабить Украину. Потому что ракетные удары чаще всего наносятся не по военным объектам, а по инфраструктуре, которая используется в гражданской жизни. Вторая цель - это транспортная инфраструктура, склады, нефтеперерабатывающие и зерновые предприятия, объекты пищевой промышленности. То есть, ракетные обстрелы наносятся таким образом, чтобы навредить логистическим процессам в стране. Как поставке оружия в Украину от наших западных партнеров, так и для увеличения экономических убытков. Третья цель врага - сеять беспокойство и моральную дестабилизацию среди украинцев", - сказал Мусиенко.

Эксперт считает, что российский агрессор пытается продемонстрировать, что якобы может везде достать. Но сегодня ни одна из вышеупомянутых целей не достигнута. Обычно наносится ущерб инфраструктуре и растут экономические потери, но сломить волю украинского народа к сопротивлению невозможно.

"В определенной степени это напоминает несколько агонию. Конечно, враг запускает ракеты и пытается поражать цели, но это составляет впечатление безысходности. Мало того, если исходить из российской пропагандистской логики, то сейчас идет военная спецоперация. Ну на самом деле война, это понятно. Спецоперация ограничена Востоком и югом Украины. Возникает вопрос: Чего же они такие неуверенные, наносящие удары по всей территории Украины? Именно так проявляется неуверенность России. Усиление ракетных обстрелов с российской стороны демонстрирует агонию", - акцентировал Мусиенко.

Эксперт добавил, что Россия не откажется от идеи продолжать войну, но вскоре у агрессора возникнет проблема недостаточного количества ракет. Российские войска начнут использовать устаревшие технологии, что означает меньшую меткость.

"Наряду с тем, Украина переходит к ленд-лизу, нам будет осуществлена поставка более эффективных, современных и надежных средств ракетных комплексов ПВО. В то же время, Россия будет иметь более отсталый вооруженный комплекс и менее надежные ракеты. Украина получит лучшую защиту, и ситуация угрозы с воздуха постепенно улучшится в сторону защиты. Угрозы не будут полностью прекращены, но для территории нашей страны их станет гораздо меньше", - подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

Как уже сообщалось ранее, в конце апреля руководитель Центра военно-политических исследований в интервью УНИАН отметил, что через несколько недель в РФ начнутся серьезные проблемы с запасами ракет потому что Россия пытается использовать все, что у нее есть. При этом международные санкции закрывают доступ ко всем высокоточных технологий. В частности к чипам, микропроцессорам, микроприборам, необходимым для производства высокоточного оружия.

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