В ходе учений боевые расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" выполнили задачи по подавлению и уничтожению огневых средств, бронированной техники и живой силы условного противника.

На одном из полигонов на Херсонщине защитники южного направления, несущие боевую службу на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым провели тактические учения по защите морского побережья и танкоопасных участков суши во время противодействия наступательной операции.

Об этом сообщили в ВСУ.

В ходе учений боевые расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" выполнили задачи по подавлению и уничтожению огневых средств, бронированной техники и живой силы условного противника.

"Подобные тренировки в группировке войск, которая подчинена нашему командованию происходят регулярно. Именно поэтому, военнослужащие всегда демонстрируют высокий уровень обученности и слаженности, вовремя реагируя на все возможные угрозы", - подчеркнул командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Во время учений реактивная батарея совершила марш в район проведения тренировок, осуществила развертывание в боевой порядок и выполнила мероприятия по подготовке к стрельбе и управлению огнем. Во время учений военнослужащие использовали информацию, которая предоставляла артиллерийская разведка, которая изучала местность и раскрывала цели для поражения, а также указания, полученные от операторов беспилотного летательного аппарата-разведчика.

"Каждый раз командиры в обучение добавляют новые элементы и вводные для отработки различных аспектов противодействия врагу. Командиры усложняют задачу, обучая личный состав действовать в условиях внезапной смены обстановки", - подчеркнул командующий.

Сообщается, что тактические учения реактивной батареи были проведены с целью слаживания артиллерийских подразделений, совершенствования полевой выучки личного состава, повышения практических навыков командиров в управлении подразделениями.

"Результат говорит сам за себя. Военными уже достигнут высокий уровень слаженности в выполнении поставленных задач", - подытожил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Как сообщал УНИАН, в Херсонской области были проведены тренировки расчетов зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" по обнаружению и уничтожению вражеских ударных беспилотных летательных аппаратов.

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