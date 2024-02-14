Всего за почти два года войны Украина потопила четыре БДК РФ.

Российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" стал уже четвертым российским БДК, который был уничтожен Силами обороны Украины.

Как пишет военный портал Defense Express, если брать количество кораблей проекта 775 в строю Черноморского флота РФ, то их из четырех осталось только два.

Впрочем, в составе ЧФ РФ еще есть два больших десантных корабля проекта 1171 "Тапир" - "Орск" и "Николай Фильченков". Накануне вторжения РФ затянула в Черное море дополнительные крупные десантные корабли из Балтийского и Северного флота. С Балтики три проекта 755 - "Королев", "Минск" и "Калининград", а с Северного моря - "Оленегорский горняк" и "Георгий Победоносец" проекта 755 и "Петр Моргунов" проекта 11711.

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Благодаря успешным действиям Сил обороны Украины, "Оленегорский горняк" получил повреждения в августе 2023 года после удара морских дронов в районе Новороссийска, а "Минск" был уничтожен крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP в оккупированном Севастополе в сентябре 2023 года.

Сейчас корабельный состав больших десантных кораблей РФ в Черном море состоит еще из восьми кораблей:

"Петр Моргунов" (ПФ РФ)

"Николай Фильченков" (ЧФ РФ) и "Орск" (ЧФ РФ)

"Ямал" (ЧФ РФ), "Азов" (ЧФ РФ), "Королев" (БФ РФ) "Калининград" (БФ РФ), "Георгий Победоносец" (ПФ РФ) и "Оленегорский горняк" (ПФ РФ)

Не все из них сейчас находятся в боеспособном состоянии, в частности по состоянию на 20 декабря 2023 года в оккупированном Севастополе в ожидании ремонта находилось два БДК проекта 775.

"Потеря каждого такого корабля для РФ является хотя и восстановительной, но очень ценной потерей. Потому что восстановить потерю БДК проекта 775 новым кораблем аналогичного проекта в РФ не могут и единственной альтернативой является проект 11711, если брать старый тип "Иван Грен" за 160 млн долларов на 2012 год - 214 млн долларов с поправкой на инфляцию", - пишет издание.

Вместе с тем, отмечается, что в РФ обновили проект 11711 и тип "Владимир Андреев", два которых строится с 2019 года и должны стать в строй в 2025 и 2026 годах больше - 8000 тонн против 6600 тонн водозамещения. Таким образом их стоимость больше предыдущего проекта, при этом больше чем на 21% из-за пропорционального увеличения стоимости всех узлов и механизмов.

Уничтожение "Цезаря Куникова"

Утром 14 февраля СМИ начали публиковать информацию, что дроны Главного управления разведки подбили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников". Это произошло в акватории Черного моря. Позже информацию подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

Операцию провели украинские разведчики во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины. Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка. В ГУР отмечают, что поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела.

Спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, комментируя уничтожение большого десантного корабля РФ "Цезарь Куников", использовал цитату президента РФ Владимира Путина о гибели российской подводной лодки "Курск" вместе с экипажем в 2000 году.

Он добавил, что после уничтожения "Цезаря Куникова" в Черном море из 13 кораблей Черноморского флота остается в строю лишь пять единиц.

Плетенчук также добавил, что поисково-спасательная операция россиян успеха не имела. Соответственно со штатной численностью на судне могло находиться почти 90 моряков. Точное количество моряков, находившихся на корабле, пока неизвестно, но "потери среди личного состава должны быть существенными".

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