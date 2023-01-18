Также ликвидирован разведывательный БпЛА оккупантов.

Украинские защитники сбили вражеский вертолет Ка-52. Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения противника и 3 - по позициям его зенитно-ракетных комплексов, сообщили в Генштабе ВСУ.

"Наши защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 и экспериментальный российский разведывательный БпЛА "Мерлин - ВР", - говорится в вечерней сводке от Генштаба.

Также стало известно о работе подразделений ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины. Они поразили 1 пункт управления, 1 район сосредоточения живой силы оккупантов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы.

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Война в Украине: потери и поражения оккупантов

Как уже сообщал УНИАН, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили 820 российских захватчиков. Кроме этого, в Украине уничтожили "пачку" офицеров-россиян. Уничтожены, в том числе три лейтенанта, написал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

На фоне огромных потерь РФ в Сети показали новый могильник "вагнеровцев". Имен на могильных табличках нет, только кресты да номерки. Также стало известно о новых успехах морпехов они уничтожили командно-штабную машину РФ и немало врагов.

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