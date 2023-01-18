В нашей стране ликвидирован, в частности, российский майор, сообщил офицер ВСУ.

В Украине ликвидированы ряд российских офицеров, один из них командовал группой шпионов.

Уничтожены, в том числе три лейтенанта, написал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в Telegram. По его данным, также ликвидирован майор полиции Александр Апешин.

"…успешно демобилизированы: старший лейтенант Владимир Никитин; командир группы разведбата лейтенант Александр Мошкин; лейтенант Иван Бабин…", - поделился "Штирлиц".

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Генштаб ВСУ сообщил, что россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении и безуспешно пытаются наступать на Авдеевском.

За прошедшие сутки, 17 января, украинские воины отразили атаки противника в районах девяти населенных пунктов. ВСУ также поразили, в частности, два вражеских пункта управления и несколько зенитно-ракетных комплексов.

По состоянию на 18 января в Украине ликвидированы приблизительно 117 тыс. 770 противников.

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