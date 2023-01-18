Противник за сутки, в частности, потерял боевую машину пехоты, отметили в ВМС ВСУ.

Морские пехотинцы за минувшие сутки, 17 января, уничтожили самоходную артиллерийскую пушку "Нона" и вражескую командно-штабную машину.

Ликвидированы также 12 оккупантов, об этом сообщил пресс-центр Командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. "За прошедшие сутки, 17 декабря, морские пехотинцы уничтожили БМП (боевую машину пехоты - УНИАН) и девять оккупантов", - говорится в сообщении.

Кроме того, артиллерийские воинские части и подразделения командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огневое поражение по оккупантам, в результате чего уничтожена "Нона", командно-штабная машина и трое российских военных. Окончательные потери врага уточняются.

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Напомним, 17 января в ВМС ВСУ сообщили, что 16 числа наши морпехи ликвидировали 17 врагов, один вражеский дрон, одну единицу автомобильной техники и две самоходные гаубицы противника.

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По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки враг сосредоточил основные усилия на том, чтобы вести наступление на Бахмутском направлении. Кроме того, россияне пытались наступать на Авдеевском направлении, но не имели успехов.

Защитники Украины отразили вражеские атаки возле девяти населенных пунктов. Стоит отметить, что на нашей земле уже ликвидировали примерно 117 тысяч 770 врагов. Также уничтожено, в частности, 2108 артиллерийских систем и 6225 боевых бронированных машин.

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