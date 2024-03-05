Вечером Россия запустила по территории Украины беспилотные летательные аппараты, военные фиксируют сразу несколько групп дронов в разных регионах.

Тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях. Общественное сообщает, что в Одессе уже дважды раздавались взрывы.

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Видео дня

Обновлено в 23:35: Очередная группа "шахедов" с Черного моря в направлении Одессы.

Обновлено в 23:33: Черниговская область - угроза применения ударных дронов.

Обновлено в 23:22: Дроны летят в сторону Сумщины из Полтавской области.

Обновлено в 23:10: По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, ситуация с дронами следующая:

БПЛА на Полтавщине летят в направлении Миргорода;

две шрупы "шахедов" на Харьковщине направляются северо-западным курсом;

"шахеды" на Херсонщине движутся в направлении Николаевщины;

группа донов в Одесской области курсом на Винницкую область;

несколько новых групп БпЛА с Черного моря приближаются к Одессе.

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