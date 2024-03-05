Вечером Россия запустила по территории Украины беспилотные летательные аппараты, военные фиксируют сразу несколько групп дронов в разных регионах.
Тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях. Общественное сообщает, что в Одессе уже дважды раздавались взрывы.
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Видео дня
Обновлено в 23:35: Очередная группа "шахедов" с Черного моря в направлении Одессы.
Обновлено в 23:33: Черниговская область - угроза применения ударных дронов.
Обновлено в 23:22: Дроны летят в сторону Сумщины из Полтавской области.
Обновлено в 23:10: По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, ситуация с дронами следующая:
- БПЛА на Полтавщине летят в направлении Миргорода;
- две шрупы "шахедов" на Харьковщине направляются северо-западным курсом;
- "шахеды" на Херсонщине движутся в направлении Николаевщины;
- группа донов в Одесской области курсом на Винницкую область;
- несколько новых групп БпЛА с Черного моря приближаются к Одессе.