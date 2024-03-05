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В ночь на 5 марта российские захватчики атакуют Одессу ударными дронами. В городе прогремели взрывы.

В 23:36 Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило о группе ударных беспилотников с Черного моря на севере Одессы, они двигались в западном направлении. Уже через несколько минут они зафиксировали новые дроны тем же курсом - на Одессу, в направлении Фонтанки.

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Обновлено в 00:28: Еще несколько групп ударных БПЛА с Черного моря летят в направлении Одессы.

Обновлено в 00:20: Повторные взрывы в Одессе. Силы обороны юга просят людей оставаться в укрытиях. "Враг атакует, мы работаем", - добавили они.

Обновлено в 00:13: Общественное сообщает о взрыве в Одессе. Воздушные силы пишут о БПЛА в Беляевском районе Одесской области западным курсом. Дроны в акватории Черного моря движутся в направлении Киевского района.

Обновлено в 23:50: В акватории Черного моря увидели новые дроны. Силы обороны юга сообщают, что идет боевая работа сил противовоздушной обороны.

Смертельная атака БПЛА в Одессе: что известно

Во время очередной атаки БПЛА 2 марта в многоквартирный дом в Одессе попал российский дрон. Взрывом был разрушен подъезд, под завалами сразу начали искать людей.

Спасательная операция длилась более двух суток. Спасли пять человек, 12 - погибли. Спасатели достали из-под завалов пятерых маленьких детей, которые погибли в результате российского удара.

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