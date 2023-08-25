Россия терпит репутационные потери, убежден Александр Коваленко.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал о потерях рашистов в Крыму во время спецопераций ГУР 23 и 24 августа.

"Ощутимые потери, конечно. С-400 уничтожена на полуострове Крым. Это вообще феерическое зрелище снятое беспилотником, который зависал над самим этим комплексом противовоздушной обороны, который, как известно, не имеет аналогов в мире. Ну потрясающий репутационный удар. На Чёрном море также произошла битва между нашим спецназом и российским истребителем - это тоже зрелище на самом деле. Казалось бы - какие шансы выживания у группы спецназа, которая встречается в открытом море с истребителем, но наша группа открыла огонь из переносных зенитно-ракетных комплексов и повредили его. В результате он вынужден был ориентироваться", - сказал Коваленко.

Украинские разведчики провели операцию в Крыму

Как сообщал УНИАН, утром 24 августа в оккупированном Россией Крыму состоялся бой, подразделения украинской разведки осуществили высадку в рамках спецоперации.

Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что цели были достигнуты, потерь среди личного состава нет.

"В рамках спецоперации состоялась высадка личного состава на территории полуострова. Главное управление разведки с взаимодействием с военно-морским флотом провели спецоперацию, цели достигнуты, потерь среди личного состава нет. Продолжается спецоперация, все детали мы не раскрываем, есть потери среди личного состава противника, а также среди сил и средств. Информация о количестве потерь уточняется", - сказал Юсов.

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