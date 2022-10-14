Основная версия падения самолета, говорят в ГБР, - то, что обломки сбитого дрона повредили кабину.

Сбил 5 вражеских дронов-шахидов и две ракеты, но вынужден был катапультироваться. В Винницкой области потерпел крушение украинский МиГ-29.

В командовании Воздушных сил сообщают, что пилот выжил, но госпитализирован, говорится в сюжете ТСН.

В ПС ВСУ отмечают, что главную задачу пилот выполнил. Кроме того, отвел самолет от населенных пунктов, чтобы никто из местных не пострадал. Жители города называют летчика героем и шутят, что соберут ему деньги на новый истребитель.

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Основная версия падения самолета, говорят в ГБР, - то, что обломки сбитого дрона повредили кабину.

"По одной из версий следствия, вблизи пгт Турбовка во время уничтожения очередного объекта обломки сбитого вражеского беспилотника задели кабину самолета", - заявила пресс-секретарь ГБР Ольга Чеканова.

Падение двух самолетов на Полтавщине: что известно

За два дня на территории Полтавской области разбились два украинских самолета. Это произошло 11 и 12 октября на территории Шишацкой общины (Миргородский район). В результате гражданские люди не пострадали.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде" подтвердил падение бомбардировщика СУ-24М, который поддерживал наступательные действия на восточном направлении.

Когда самолет был поражен ракетой, экипаж решил вернуться на аэродром базирования. Однако не долетел и упал на территории Полтавщины. Двое пилотов катапультировались, один погиб.

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