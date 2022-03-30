В Луцке 84-летний Сергей Вербицкий принес волонтерам 5 тысяч гривень, которые попросил передать украинской армии.
Деньги пенсионер аккуратно завернул в кусочек газеты. Об этом написала в Facebook волонтер Оля Валяник.
"Говорит, что понемногу собирал деньги, чтобы помочь армии. Для него это очень важно – внести свой вклад в победу и помочь. Просил передать на нужды солдат", – сообщила она.
"Сергей Иванович, обещаем, что все ваши деньги отправим на нужды ВСУ. Благодаря вашей заботе и доброму сердцу мы еще на шаг к победе", - добавила волонтер.
Сеть растрогал такой поступок украинского пенсионера, многие уверены, что именно благодаря таким людям Украина победит РФ.
Ранее Мария Никитична, 94-летняя жительница Прилук, перевела большую часть своей пенсии на нужды Вооруженных Сил Украины. При пенсии в 4 тысячи гривень бабушка Мария отдала 3 тыс.