На нужды украинских военных украинский дедушка отдал 5 тысяч гривень.

В Луцке 84-летний Сергей Вербицкий принес волонтерам 5 тысяч гривень, которые попросил передать украинской армии.

Деньги пенсионер аккуратно завернул в кусочек газеты. Об этом написала в Facebook волонтер Оля Валяник.

"Говорит, что понемногу собирал деньги, чтобы помочь армии. Для него это очень важно – внести свой вклад в победу и помочь. Просил передать на нужды солдат", – сообщила она.

"Сергей Иванович, обещаем, что все ваши деньги отправим на нужды ВСУ. Благодаря вашей заботе и доброму сердцу мы еще на шаг к победе", - добавила волонтер.

Сеть растрогал такой поступок украинского пенсионера, многие уверены, что именно благодаря таким людям Украина победит РФ.

Ранее Мария Никитична, 94-летняя жительница Прилук, перевела большую часть своей пенсии на нужды Вооруженных Сил Украины. При пенсии в 4 тысячи гривень бабушка Мария отдала 3 тыс.

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