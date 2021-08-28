Защитники из ООС адекватно ответили на обстрелы.

В районе проведения операции Объединенных сил в результате обстрелов получил ранение украинский воин.

Об этом сообщается на странице оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

"В результате обстрела один военнослужащий получил проникающее осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Читайте такжеУкраинские бойцы показали видео ликвидации российского снайпера на ДонбассеНа обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники дали адекватный ответ, прекратив огневую активность врага.

Как уже сообщал УНИАН, в предыдущий день боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один боец получил травму, несовместимую с жизнью.

Кроме того, 26 августа российские войска и подконтрольные им оккупанты обстреляли из гранатомета поселок Майское в Донецкой области. Под обстрел попал жилой сектор, в результате чего в местном доме были повреждены окна.

Автор: Светлана Закелова