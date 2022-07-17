Тренировки проходят на полигонах вооруженных сил ФРГ.

В Германии начали обучать украинских военных использованию самоходных зенитных установок Gepard, которые должны быть переданы на вооружение ВСУ. Тренировки проходят на полигонах вооруженных сил ФРГ.

Соответствующей информацией поделилось издание RND.

На текущий момент в обучении участвуют не менее ста военнослужащих ВС Украины. Использование Gepard отрабатывается на полигонах на земле Шлезвиг-Гольштейн. Украинские воины должны ознакомиться с зенитными установками и пройти артиллерийскую подготовку. При этом Бундесвер официально не объявлял об обучении солдат ВСУ.

По словам члена Бундестага Восточного Гольштейна и эксперта по вопросам обороны Инго Гадехенса, Шлезвиг-Гольштейн отлично подходит для таких занятий.

"Тренировочный полигон Тодендорф отвечает всем требованиям для этого. Раньше там базировались Gepard, там, в районе Балтийского моря, удобно тренироваться на стрельбищах", — сообщил Гадехенс.

Напомним, Германия обещала передать первые 15 единиц Gepard и почти 60 тысяч боеприпасов для них до середины июля. К этому же времени планировалось обучить экипажи зенитных установок.

По данным СМИ, остальные 15 СЗУ отправят на вооружение украинских защитников до конца августа.

В начале июля поступила информация, что Германия нашла способ поставить в Украину дополнительные боеприпасы для Gepard. Она ведет переговоры с поставщиком в Норвегии, который может изготовлять специальные 35-мм снаряды.

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