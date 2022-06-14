Также враг ведет штурмовые действия вблизи Золотого, при этом украинские военные отбили штурм противника в районе Берестового и нанесли ему потери.

В районе Северодонецка оккупанты осуществляют перегруппировку войск и пытаются усилить группировку.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00.

Так, на Северском направлении враг продолжает минометные обстрелы населенных пунктов в приграничных районах, в частности гражданской инфраструктуры в районе населенного пункта Михальчина Слобода Черниговской области.

На Славянском направлении зафиксированы систематические вражеские артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Татьяновка, Чепель, Долина, Дубравное и Богородичное.

На Лиманском направлении активных действий противник не проводил, однако обстрелял из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районе Северска.

На Северодонецком направлении захватчики обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Белая Гора, Устиновка, Тошковка и других, а также нанесли авиаудар с вертолетов вблизи Метёлкино.

"Враг ведет штурмовые действия в городе Северодонецк, боевые действия продолжаются. Противник осуществляет перегруппировку войск и пытается усилить группировку", - рассказали в Генштабе.

Кроме того, на Бахмутском направлении оккупанты обстреляли украинские войска из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Николаевка, Берестовое, Врубовка, Покровское и Нью-Йорк. Также армейская авиация противника нанесла авиаудар недалеко от Белогоровки.

В то же время, в районе Берестового украинские воины отбили вражеский штурм, нанесли врагу потери и заставили отойти на ранее занятые позиции.

"Противник ведет штурмовые действия в районе населенного пункта Золотое, бои продолжаются", - уточнили в Генштабе.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях агрессор активных боевых действий не вел. Вел обстрелы гражданской инфраструктуры неподалеку Авдеевки, Марьинки и Гуляйполя. Нанес удары штурмовой и армейской авиацией в районах населенных пунктов Срибне и Малые Щербаки. Проводил разведку боем возле Павловки.

Как писал УНИАН, на Харьковском направлении враг основные усилия сосредоточивал на удержании занятых рубежей. Для сковывания действий подразделений Сил обороны враг осуществляет систематическое огневое воздействие по позициям украинских войск.

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