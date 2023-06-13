Теперь захватчики обстреливают населенный пункт всем, что у них есть, и пытаются вернуть под свой контроль.

Украинские воины из 35 отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского показали видео с недавно деоккупированной Макаровки Донецкой области.

"Населенный пункт Макаровка Донецкой области освобожден. Одесские морские пехотинцы продолжают гнать оккупантов с украинской земли. На этот раз военные находились в авангарде освобождения села Макаровка", — сообщает официальная пресс-служба бригады в Facebook.

По словам морских пехотинцев, в результате эффективной работы ВСУ часть личного состава противника была уничтожена, часть сбежала, а еще часть - взята в плен. Последние представились бойцами "Шторма Z". Захватчики просто не ожидали от наших бойцов такой прыти.

На видео морпехов можно увидеть ход боевых действий в Макаровке. Воин с позывным "Берлин" заявил, что морские пехотинцы контрнаступали на военных машинах Мastiff. Оккупанты сразу начали отступление по правому краю села через поле. Поскольку наши защитники должны были осмотреть каждый дом и подвал, у россиян было несколько десятков минут, чтобы сбежать.

Когда армия РФ осознала, что не сможет удержать Макаровку, захватчики начали уничтожать село из авиации и артиллерии.

"Они не оставляют желания забрать эту деревню обратно. Они работают, как видите, артой, минометами, танками. Но мы будем стоять, потому что мы морские пехотинцы - верные всегда! Слава Украине!", - заявил "Берлин".

Контрнаступление ВСУ - освобождение территории

Как ранее сообщал УНИАН, за последние несколько дней украинские защитники продвинулись на 6,5 км. Они взяли под контроль территорию размером с Хмельницкий - 90 квадратных км в Донецком и Таврическом операционных районах. В частности, Силы обороны освободили семь населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка и Благодатное.

Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква подчеркнул, что главная цель контрнаступления ВСУ - освобождение всех оккупированных Россией украинских территорий.

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