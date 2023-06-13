На ее достижение может уйти много месяцев.

Конечная цель контрнаступления Украины - возвращение всех оккупированных территорий, в том числе и Крыма.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью CNN. Он сообщил, что некоторые контрнаступательные действия уже ведутся, но не стал вдаваться в подробности. Также дипломат подчеркул, что для достижения целей может понадобиться много месяцев.

Жовква напомнил, что это не первое контрнаступление украинской армии - ранее российских оккупантов вытеснили с территорий Харьковской и Херсонской областей.

Нынешнее наступление, вероятно, не будет последней контрнаступательной операцией, добавил он, отметив, что Украине нужно больше артиллерии и боеприпасов.

Наступательные действия Украины - что известно

10 июня президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине ведутся контрнаступательные и оборонительные действия, однако не стал уточнять, на какой стадии.

В Министерстве обороны вчера сообщили, что за неделю украинские военнослужащие освободили семь населенных пунктов в Донецком и Таврическом операционных районах.

В оборонном парламенте Великобритании заявили, что в ближайшее время ожидается "большая атака в той или иной части Донбасса".

Вас также могут заинтересовать новости: