Уничтожен штурмовик РФ с пилотом / фото facebook.com/CinCAFU
В пятницу, 4 марта, украинские военные сбили очередной российский самолет.
Об этом сообщил командующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный.
"Наши военные держат небо над Украиной. Уничтожен очередной вражеский СУ-25 вместе с пилотом. Всего за время открытой войны сбито 37 самолетов и 37 вертолетов противника", - сообщил Залужный.
Залужный показал обломки самолета / фото facebook.com/CinCAFU
Как сообщал УНИАН, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщает, что украинские военные продолжают оказывать сопротивление российским оккупантам, которые вторглись 24 февраля в нашу страну.
Враг потерял колонну техники на Черниговщине и самолет под Волновахой.