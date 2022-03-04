По данным Генштаба ВСУ, за 9 дней войны уничтожено по меньшей мере 37 самолетов.

В пятницу, 4 марта, украинские военные сбили очередной российский самолет.

Об этом сообщил командующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

"Наши военные держат небо над Украиной. Уничтожен очередной вражеский СУ-25 вместе с пилотом. Всего за время открытой войны сбито 37 самолетов и 37 вертолетов противника", - сообщил Залужный.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщает, что украинские военные продолжают оказывать сопротивление российским оккупантам, которые вторглись 24 февраля в нашу страну.

Враг потерял колонну техники на Черниговщине и самолет под Волновахой.

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