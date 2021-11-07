Во всех зафиксированных случаях вражеские БПЛА были снаряжены боеприпасами.

В течение последних двух суток российские вооруженные формирования активно использовали свои беспилотники для атаки позиций Вооруженных сил Украины, один из них был сбит украинскими военными.

Об этом сообщает Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.

Так, вчера, 6 ноября, на направлении населенного пункта Болотенное (22 км к северо-востоку от Луганска) один БПЛА был сбит украинскими подразделениями в непосредственной видимости патруля СММ ОБСЕ.

Сегодня на направлениях Саханка-Водяное, Пикузы-Гнутово оккупанты использовали еще два беспилотника.

Отмечается, что во всех случаях вражеские БПЛА были снаряжены боеприпасами типа ВОГ-17 (по два), а сегодня осуществили их сброс на позиции ВСУ.

"Украинская делегация отмечает, что использование иностранных БПЛА категорически запрещено как Минским договоренностям, так и дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, которые системно и грубо нарушают оккупационные войска. Также мы напоминаем, что ВСУ имеют право вести огонь в ответ в случае угрозы жизни и здоровью своего военного персонала и мирных жителей", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 26 октября на Донбассе один украинский воин погиб, а один получил ранения. Тогда украинские военные впервые применили беспилотники Bayraktar против боевиков и российских войск на Донбассе.

Позже Берлин раскритиковал применение ВСУ боевого дрона. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба удивился такой реакции.

Министр обороны Алексей Резников разъяснил использование украинскими бойцами боевого дрона Bayraktar по артиллерии российско-оккупационных войск на Донбассе. Он отметил, что в "Минских соглашениях" отмечается о запрете применения на Донбассе иностранных БПЛА, точнее – запрете для россиян. И подчеркнул, что Украина воспользовалась статьей ООН о самозащите.

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Автор: Екатерина Жирий