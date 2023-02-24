Он осмотрел технику и пообщался с подготовленными танковыми экипажами.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль показал танки Leopard 2, которые прибыли в Украину от партнеров.

Как сообщил Шмыгаль в Телеграм-канале, "Леопарды" он встретил вместе с польским коллегой Матеушем Моравецким.

"Год назад танки заехали в Украину, чтобы лишить украинцев свободы. Сегодня в Украину также заехали танки, однако для того, чтобы свободу защитить. Первые 4 танка Leopard 2, предоставленные партнерами, встретили вместе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким", - отметил глава правительства.

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Шмыгаль также поздравил экипажи украинских танкистов, уже имеющих успешный боевой опыт. "Благодарим наших военных за надежную защиту. Благодарны Польше и всем партнерам за решительные шаги, приближающие победу Украины. За лидерство Президента Украины продолжаем расширять танковую коалицию, чтобы вернуть свободу на все украинские территории", - добавил он.

Танки Leopard 2 для Украины

Leopard 2 - немецкий основной танк, разработка которого началась в 1970 году.

Первый прототип Leopard 2 был построен в 1972 году, а в 1976 году прототип Leopard 2 av проходил сравнительные испытания на полигоне в США.

Считается, что Leopard 2 представляет собой изменение философии проектирования и скачок в развитии по сравнению с более ранним Leopard 1 и его модификациями А1 - А5.

11 января во Львове президент Анджей Дуда заявил, что Польша решила передать Украине роту танков Leopard 2 в рамках формирования "танковой" коалиции.

В конце января Германия согласилась поставить Украине танки Leopard 2, а также позволила другим странам поставлять эти танки ВСУ.

Сегодня, в годовщину полномасштабного вторжения РФ первые "Леопарды" от Польши прибыли в Украину.

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