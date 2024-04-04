Альянс должен объединить усилия для помощи Киеву в критический момент, пишут аналитики издания.

После полномасштабного вторжения России в Украину доктрина коллективной обороны НАТО является более активной и необходимой, чем когда-либо. Неслучайно к Альянсу присоединились Финляндия и Швеция, ведь обе остро осознают эскалацию воинственности со стороны Москвы.

Как говорится в материале The Times, статья 5 договора о коллективной обороне НАТО привлекает всех, кто желает стать частью Альянса. Если на одного члена нападают, другие придут ему на помощь. Украина не является членом НАТО, хотя генсек Йенс Столтенберг назвал это "неизбежным" после окончания войны с Россией.

"Тем не менее, именно в Украине, которая находится в боевых условиях, решается будущий облик Европы, и НАТО в целом едины в необходимости предоставления правительству в Киеве любой помощи, кроме прямого военного вмешательства, чтобы преодолеть экспансионистские амбиции Владимира Путина", - пишет издание.

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Однако для этого нужны постоянные усилия по поставке Украине оружия и обучения, что, в свою очередь, требует серьезных финансовых обязательств от государств-членов НАТО. Некоторые в Альянсе, особенно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, открыто отказался от таких обязательств. Бывший президент США Дональд Трамп отметил, что разделяет скептицизм Орбана по финансированию Украины.

Основной тезис Трампа по финансированию содержал один весомый аргумент: европейские страны НАТО должны прекратить предполагать, что США будут счастливы вечно выполнять тяжелую финансовую работу для европейской обороны. Это неудобное заявление подтолкнуло Альянс к самоопределению. Сейчас НАТО обсуждает пятилетний план стоимостью 100 миллиардов долларов, направленный на подготовку украинских военных и координацию поставок оружия. Новый фонд будет работать в рамках общего бюджета НАТО, то есть Вашингтон не будет делать непропорциональных взносов и не будет осуществлять чрезмерного контроля.

План заключается в том, чтобы "защитить" финансирование Украины от Трампа из-за беспокойства, что он вернется в Белый дом и прекратит помощь Киеву. Это разумное планирование со стороны НАТО, особенно учитывая блокирование пакета помощи для Украины в Конгрессе США.

Ожидается, что в этом году 20 союзников по НАТО достигнут цели потратить 2 процента ВВП на оборону. Впрочем, вряд ли этого будет достаточно. Например, вооруженные силы Великобритании ослаблены десятилетиями недофинансирования: для восстановления их боевой силы понадобятся инвестиции в размере 3 процентов.

"В нестабильном политическом климате НАТО, готовое к войне, скорее всего, принесет мир. Но сейчас защита западной свободы ведется истощенными солдатами на передовой Украины, многие из которых никогда не вернутся домой. Жертва, которую миролюбивые страны НАТО просят принести ради этой обороны, слишком мала по сравнению с этим. Не будем спорить о цене", - подытожило издание.

Война в Украине - актуальные новости

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на линии фронта в целом произошло 65 боевых столкновений. Активнее всего оккупанты штурмуют под Авдеевкой и на Новопавловском направлении. На Ореховском направлении штурмы прекратились.

Издание Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских офицеров писало, что новые западные системы поступают слишком поздно и в недостаточном количестве, чтобы иметь максимально эффективное оперативное воздействие на поле боя. В случае нового наступления россиян летом существует большой риск того, что линия фронта разрушится.

Также офицеры отметили, что Россия готовится к большому наступ лению в конце лета, а возможно и быстрее. Трудно спрогнозировать, как будут развиваться события.

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